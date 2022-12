​Latrocínio: Idoso é morto enforcado em Ananindeua; suspeito foi linchado

Um idoso identificado como Aluísio Dias, 65 anos, foi morto enforcado durante latrocínio registrado na noite do último domingo (4), dentro da casa onde morava no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Um suspeito foi linchado por moradores da área durante a fuga. Outros dois criminosos, entre eles uma jovem de 18 anos, conseguiram fugir, levando apenas um aparelho celular. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Aurá, da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), da Polícia Civil do Pará.



Familiares do idoso relataram às equipes policiais que os suspeitos estariam se preparando para roubar também botijões, televisão e uma mochila com documentos pessoais do homem de 65 anos. O produto do roubo seria colocado dentro de um carro de aplicativo, mas o motorista supostamente desconfiou da atitude dos suspeitos e desistiu da viagem, disseram os familiares. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo do homem. O laudo com as causas da morte e dinâmica do crime deverá compor o inquérito policial.



A motivação para o ocorrido está sendo apurada, mas, de acordo com informações da polícia, há cerca de um ano, o idoso mantinha um relacionamento amoroso com a jovem de 18 anos. Os dois já teriam, inclusive, morado juntos. No domingo, a suspeita teria convidado o namorado de sua irmã, um rapaz de 19 anos, para roubar a quantia de R$ 50 mil que o idoso teria em casa. Ainda de acordo com a polícia, após o crime, o rapaz foi espancado por moradores, sendo socorrido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A namorada dele e o terceiro suspeito conseguiram fugir e ainda não foram localizados.



Durante as diligências, a esposa do rapaz assassinado foi ouvida pela polícia. Segundo a mulher, o seu marido saiu de casa por volta das 18h de domingo, sem informar para onde iria. E, que às 20h30, tomou conhecimento de que moradores do bairro de Águas Brancas estariam correndo atrás do rapaz. Aos policiais, a mulher disse também que recebeu a informação de que sua irmã e outro homem foram vistos fugindo nas proxim​​idades da casa do idoso.



Ainda conforme a versão da mulher, ela se deslocou para o endereço informado e, chegando lá, viu o seu companheiro se escondendo dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do ​​Mariguella. Revoltados, os moradores teriam tirado o rapaz de dentro da UPA e passaram a espancá-lo do lado de fora, com chutes e pauladas na região da cabeça. A mulher detalhou, ainda, que as agressões somente cessaram com a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Todos os agressores fugiram e não foram alcançados.