Idoso perde cerca de R$ 110 mil na rua e tem dinheiro devolvido

Um idoso perdeu mais de 20 mil francos, equivalente a R$ 110 mil, enquanto voltava para casa, na Suíça. No entanto, ele não contava com a ação honesta de um casal, que encontrou o montante e resolveu devolvê-lo ao proprietário. Com informações do Extra.

O homem foi até um banco na cidade de Martigny, no Sul do país, para sacar a quantia, segundo o comunicado da polícia do cantão suíço de Valais, da última quinta-feira (1). Ao chegar em casa, o idoso percebeu que não estava com o envelope de dinheiro e presumiu que havia sido furtado. Ele resolveu ir até a polícia para denunciar o suposto crime.

Entretanto, o dinheiro não tinha sido furtado. Um casal encontrou o envelope junto com um extrato bancário que continha o endereço do proprietário.

"O casal foi à casa do azarado senhor para devolver todo o dinheiro", disse o comunicado.

Para recompensar a boa ação, o homem decidiu dar ao casal 500 francos (R$ 2.761).

"Uma bela história de honestidade cidadã registrada no nosso cantão, que vale a pena ser contada neste primeiro dia de Advento", comemorou a polícia do Valais, referindo-se ao período que antecede o Natal

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)