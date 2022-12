Idoso é morto por javali de estimação de 120 kg após tentar prender o animal

Um homem, identificado como Amnuay Suriwong, de 68 anos, foi morto por um javali de estimação de aproximadamente120 kg após tentar colocá-lo dentro do cercado. O caso aconteceu na quinta-feira (24), em Kamphaeng Phet, na Tailândia.

Segundo informações do Uol, os vizinhos do idoso relataram ter escutado gritos de dor e correram para ajudá-lo. Lá, ele foi encontrado caído no chão, com ferimentos profundos na parte interna da coxa, em meio a uma poça de sangue. No aguardo dos paramédicos, os ajudantes decidiram erguer o homem para tentar estancar o sangue, mas ele não resistiu e morreu antes de receber ajuda médica.

Após o ataque, o javali foi capturado pelos vizinhos e crucificado. Às autoridades locais e testemunhas informaram que o animal ficou agressivo quando o dono tentou colocá-lo de volta no seu cercado.

A cunhada do idoso, Durian Suriwong, alegou que o javali foi comprado para lhe fazer companhia. Ele era deixado solto para vagar no terreno durante a tarde, mas depois era devolvido ao cercadinho. A mulher ainda reforçou que o animal nunca havia ferido alguém ou demonstrado agressividade.

"Espero que isso sirva como um aviso para ter cuidado ao criar animais selvagens, porque nunca podemos ter certeza de seu comportamento", declarou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)