'Curió', suspeito de latrocínio, morre em confronto com a PM em Cametá

Um homem, conhecido apenas pelo apelido de “Curió”, foi morto durante troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (12), em Cametá, região nordeste do Pará. O suspeito foi apontado pela polícia de participação na morte de um homem, próximo de uma boate do município. Detalhes do latrocínio – roubo, seguido de morte - não foram divulgados pelas autoridades. As informações foram divulgadas durante uma transmissão pelo perfil do repórter Márcio Mendes.

De início, a polícia recebeu a informação que um grupo estaria reunido em uma casa do conjunto Cametá, na localidade de Parque Encantado, para cometer assaltos na cidade. Os militares se dirigiram até o endereço e cercaram a área.

A PM tentou abordar o suspeito, mas ele teria sacado uma arma de fogo e atirado contra os agentes de segurança. O ataque foi revidado pelos policiais. Curió foi baleado e socorrido no Hospital Municipal de Cametá. Porém, assim que deu entrada na unidade de saúde, o suspeito não resistiu aos ferimentos.

Um outro homem, conhecido como “Ricardinho”, que seria comparsa de Curió, foi preso pela polícia durante a ação. Ricardinho foi levado à Delegacia de Polícia Civil (PC), para realizar os devidos procedimentos.