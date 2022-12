Policiais militares prendem, em Itaituba, homem suspeito de tentar matar o próprio irmão

Agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) prenderam, em Itaituba, município no sudoeste do estado, um homem suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio irmão.

A detenção ocorreu no domingo (11). Os policiais militares também apreenderam uma espingarda calibre 20 milímetros, que estava com suspeito.

Ainda segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações sobre um homem que teria tentado matar o irmão após uma discussão. A vítima contou que tinha ido até a casa do suspeito, onde havia 20 litros de combustível, que era uma herança de família.

Ao chegar lá, ele foi recebido pelo irmão, que portava uma espingarda. Eles brigaram e o homem conseguiu desarmar o irmão e, em seguida, acionou a Polícia Militar.

A guarnição deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para a realização das providências necessárias.