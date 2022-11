‘Loirinho’ é preso após quebrar vidro de carro para furtar objetos em Itaituba

Um homem, identificado pelo apelido de “Loirinho”, foi preso pela Polícia Militar depois de quebrar o vidro da janela lateral de um carro, na madrugada desta sexta-feira (18), para furtar objetos que estavam dentro do veículo, entre eles um notebook, na avenida Belém, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Com informações do site Giro Portal.

Ação foi registrada por câmeras de segurança que flagraram a ação de "Loirinho", que chegou ao local em uma moto, arremessou uma pedra em direção ao vidro e pegou a mochila onde estava o notebook. De acordo com o proprietário do veículo, ele só percebeu o furto já pela manhã, quando se preparava para ir ao trabalho.

Segundo a Polícia Militar, antes de registrar o boletim de ocorrência, os militares já haviam localizado o autor do crime nas proximidades da avenida Santa Catarina, no bairro Bela Vista. Os objetos foram encontrados embaixo de uma quantidade de lixo. De acordo com a PM, o suspeito possui passagens pela polícia por pequenos furtos e arrombamento.

De acordo com a PM, a moto utilizada por Loirinho foi cedida por outra pessoa que encontra-se em prisão domiciliar, mas que estava ajudando o suspeito nas práticas de furto pela cidade. Depois de autuado, ele foi encaminhado à delegacia para que fosse realizado os procedimentos cabíveis.

Caso semelhante

Na semana passada, um caso parecido ocorreu no KM 06, por volta das 9h. A vítima também teve o vidro do carro quebrado, e a mochila de uma criança que estava no veículo foi levada, ficando um prejuízo avaliado em R$ 500 à proprietária.