'Soneca' é encontrado morto com perfurações no peito em região garimpeira de Itaituba

O corpo de um homem foi encontrado nesta segunda-feira (14) próximo de um posto de gasolina, localizado na rodovia Transgarimpeira, no distrito de Crepurizão, região garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará. As autoridades não conseguiram identificar o nome da vítima, mas descobriram que ela era conhecida pelo apelido de “Soneca”. O corpo apresentava perfurações na região do peito, porém a origem dos ferimentos é desconhecida. As informações foram divulgadas pelo Plantão 24 Horas News.

VEJA MAIS

A Polícia Militar (PM) isolou o local da cena do crime. Até às 15h desta segunda-feira, nenhum familiar da vítima apareceu para realizar a identificação do corpo.

A Delegacia de Polícia Civil (PC) de Itaituba foi acionada sobre o ocorrido e está investigando o caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a ocorrência à PC e aguarda retorno.

A PC informou, por meio de nota, que o caso é de responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Itaituba. “Perícias foram requisitadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações”.

Ajude a polícia nas investigações do caso

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.