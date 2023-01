Homem desaparece ao sair para catar caranguejo e cair de canoa em Santo Antônio do Tauá

Um homem identificado como José Aguinaldo, mais conhecido como “Nena”, está desaparecido desde a noite da última segunda-feira (23), depois de sair para catar caranguejo na companhia de um amigo. O caso foi registrado no trevo da “Boca da Laura”, próximo do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

O homem que estava com “Nena” no momento do desaparecimento registrou um boletim de ocorrência na Seccional de Mosqueiro. No documento, ele diz que os dois estavam sozinhos ingerindo bebida alcoólica e saíram em uma embarcação para catar caranguejo. Ao chegar em uma localidade conhecida como ilha do Ariri, “Nena” teria pedido para retornar a Mosqueiro, pois estariam chamando por ele, mesmo não havendo mais ninguém ali.

Quando retornaram, o homem relatou que próximo da “Boca da Laura”, “Nena” teria apanhado um remo existente na embarcação e desferiu um golpe no rosto de seu amigo.

Ainda de acordo com o relator do boletim, no momento em que se preparava para desferir outro golpe, “Nena” teria se desequilibrado e caído da embarcação, ainda nas proximidades da “Boca da Laura”. O homem detalhou que tentou fazer o resgate de seu amigo, mas não conseguia mais visualizá-lo.

Conforme consta no boletim de ocorrência do caso, o relator declarou que não houve qualquer discussão entre os dois. Ele disse ainda que, apesar de ambos terem bebido, não estavam em estado de embriaguez.

À polícia, o relator disse também que não possui arma de fogo, mas que utiliza um terçado para trabalhar na atividade de pesca. O homem negou que tenha praticado crime em desfavor de "Nena" e reforçou que não houve nenhuma discussão entre eles.

Qualquer informação que ajude a localizar José Aguinaldo pode ser repassada aos familiares, através dos números (91) 9 8465-0817 ou (91) 9 9291-3380.