Homem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Marabá

Um homem foi vítima de disparos de arma de fogo na manhã desta sexta-feira, 27, em Marabá, sudoeste do Pará. Adroaldo Dias Barbosa, de 59 anos, foi assassinado com pelo menos três tiros enquanto andava de bicileta no Bairro Independência, Núcleo Cidade Nova. Com informações de Debate Carajás.

Informações preliminares dão conta de que os tiros acertaram a cabeça e as costas de Adroaldo. Ele morreu na hora, em localização próximo a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O homicídio mobilizou dezenas de curiosos no local.

Curiosos se reuniram ao redor do corpo. (Debate Carajás)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para remover o corpo do homem. A Polícia Militar esteve no local isolando a cena do crime. A Polícia Civil do Pará deve enviar nota à redação integrada de O Liberal sobre o caso.