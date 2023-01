Avó de paraense morta nos EUA falece após após funeral simbólico da neta

Maria Lurdes, 88 anos, avó da paraense Anna Laura Porsborg, morta nos Estados Unidos no dia 27 de dezembro do ano passado, faleceu ​na tarde desta quinta-feira (26), após o funeral simbólico organizado pelas Forças Armadas norte-americanas em homenagem à brasileira, que integrava o Exército do país. A informação foi publicada nas redes sociais de uma prima de Anna Laura. “A matriarca da nossa família, diante de tanta dor e sofrimento que estamos passando, se foi. Doeu em todos, mas a senhora morreu lentamente esses dias. Perdemos dois membros em apenas um mês. Uma se foi por crueldade e nossa avó se foi de tristeza. Não foi acidente, foi perversidade. Descanse em paz, vó”, escreveu Andressa Sabrina.

A publicação diz, ainda, que após o desaparecimento de Anna Laura, dona Maria Lurdes entristeceu e passou a não queres mais interagir com ninguém. “Depois que minha prima se foi, minha avó passou dias de tristeza, sem querer levantar da cama ou, pelo menos, comer um pouco. O que eu tenho para dizer é que minha família vai lutar até o fim por justiça. Isso é uma crueldade muito grande”, completou Sabrina.

O funeral simbólico realizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ocorreu nesta quinta. Durante a cerimônia, à qual estiveram presentes os pais e outros familiares da paraense, foi entregue o atestado de óbito de Anna Laura Porsborg, cujo corpo ainda não foi encontrado. A polícia americana comunicou o encerramento das buscas no local indicado pelo assassino confesso, Luís Antônio Gomes Akay, no último dia 17. Porém o Exército Americano continua procurando pelos restos mortais da brasileira.

Relembre o caso

Anna Laura era natural do município de Santarém, no oeste do Pará, e residia nos Estados Unidos há cerca de 6 anos. Ela atuava como soldado das Forças Armadas do país. A jovem desapareceu no dia 27 de dezembro, depois de uma viagem com Luís Antônio Gomes Akay, com quem ela teria um envolvimento. Para tumultuar as buscas pela militar, no dia 30 de dezembro passado, o assassino chegou a fazer contato com os parentes da jovem. Na ocasião, ele teria dito que também estava à procura de Anna.

No dia 7 de janeiro, a polícia de Los Angeles enviou um comunicado à família sobre os avanços da investigação em que dizia que, além de confessar o crime, relatando como teria matado a jovem, Luís Akay teria revelado onde havia escondido o corpo da paraense. Todavia, por se tratar de uma região montanhosa e de difícil acesso, as buscas não tiveram sucesso e foram encerradas no dia 17.

O último contato entre as primas ocorreu no dia 27 de dezembro, dia em que Anna Laura sumiu. Cinco dias antes a jovem chegou a comentar, em outra conversa via aplicativo de mensagens, que estava cansada dele. A principal tese para o crime é que Luís não aceitou que Anna se afastasse dele.

A própria Andressa também esclareceu que Luís e Anna não tinham nenhum vínculo mais sério. Segundo a prima, ele seria apenas um "ficante" que era "obcecado" por Anna. Os dois nem mesmo se viam com frequência, visto que Anna Laura morava no estado da Virgínia, enquanto Luís residia em Nova Jersey. Os encontros aconteciam no máximo uma ou duas vezes por mês. Contudo, ele se mostrava ciumento e controlador.