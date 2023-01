Paraense morta nos EUA: ainda é desconhecido paradeiro do corpo de Anna Laura Costa Porsborg

Passados 11 dias do crime, ainda não se sabe onde está o corpo da paraense Anna Laura Costa Porsborg, de 22 anos, assassinada nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, Luís Antônio Gomes Akay confessou ter matado Anna Laura, companheira dele, mas não revelou o paradeiro do corpo da vítima.

Anna era soldada do Exército dos Estados Unidos (U.S Army). Na tarde deste sábado (7), uma familiar da vítima informou, à Redação Integrada de O Liberal, que não há novidades sobre o caso e que ainda não se sabe onde está o corpo da paraense.

A família vive dias de angústia e sofrimento. É como escreveu uma prima de Anna nas redes sociais: “O pior já aconteceu. E agora nós queremos o corpo dela para então passarmos pelo nosso luto”.

A Polícia Federal foi informada pelo FBI (Departamento Federal de Investigação), na segunda-feira (2), sobre a morte de uma brasileira em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A mãe da vítima compareceu à Delegacia da PF em Santarém, na sexta-feira, 30 de dezembro, para informar sobre o desaparecimento da filha, já havia dois dias. O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com auxílio do FBI. A Polícia Federal presta apoio com informações, por meio de seu adido policial nos EUA. Há informações de que o crime ocorreu no dia 27 de dezembro.

LEIA TAMBÉM:

Acusado não informou paradeiro do corpo para não ser condenado, diz PF

Ainda segundo a PF, o casal de noivos morava em Virgínia e estava de férias em Los Angeles. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento e confessou o assassinato, “mas sem informar onde estava o corpo da vítima, na esperança de não ser condenado”.

Os policiais seguem à procura do cadáver. O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com ajuda do FBI. A PF também presta ajuda nas diligências, por meio de seu adido policial país nos EUA.

A família perdeu o contato com Anna em dezembro do ano passado. Os parentes da vítima disseram que Luís está sob tutela da Justiça estadunidense. Os familiares também disseram que o suspeito teria histórico criminal, por suposto envolvimento na morte de outra mulher.