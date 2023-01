Paraense morta nos EUA: Itamaraty presta assistência aos familiares da vítima

Após a confirmação do assassinato da paraense Anna Laura Costa Porsborg, de 22 anos, praticado pelo seu ex-companheiro Luís Antônio Gomes Akay, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), também conhecido como Itamaraty, afirmou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles (EUA), que tem conhecimento do caso. Ainda, que presta a assistência cabível aos familiares da brasileira, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. Com informações da CNN Brasil.

VEJA MAIS

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Federal afirmou que teve conhecimento sobre a morte da paraense, na segunda-feira (2), por meio da Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI). Segundo a PF, a mãe da vítima havia comparecido à Delegacia da Polícia Federal em Santarém, no dia 30 de dezembro, no intuito de informar sobre o desaparecimento da filha, que estava sem dar notícias há dois dias. O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com auxílio do FBI. A Polícia Federal disse que presta apoio com informações, por meio de seu adido policial nos EUA.

Segundo a polícia, o casal estava noivo morava no estado de Virgínia, também nos Estados Unidos. Luís teria não aceitado o fim do relacionamento e, por isso, teria matado Anna. O suspeito não disse a localização do corpo de noiva para as autoridades, esperando que não seja condenado pelo crime, conforme relatado pela PF.

Sobre o caso

Anna era soldada do Exército dos Estados Unidos (U.S Army). A família perdeu o contato com a jovem em dezembro do ano passado. Os parentes da vítima disseram que Luís está sob tutela da Justiça estadunidense.

Os familiares também disseram que o suspeito teria histórico criminal, por suposto envolvimento na morte de outra mulher.

O último contato de Anna Laura com a Erbena Costa, que mora em Santarém, oeste do Pará, teria ocorrido no dia 27 de dezembro de 2022, conforme boletim de ocorrência registrado na delegacia da Polícia Federal em Santarém no dia 30.