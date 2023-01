Paraense é morta pelo namorado nos Estados Unidos

Uma jovem, natural de Santarém, oeste do Pará, identificada como Anna Laura Costa Porsborg, de 22 anos, foi morta pelo namorado, Luís Antônio Gomes Akay, enquanto passava férias na cidade de Los Angeles (LA), nos Estados Unidos (EUA). Segundo publicações em rede social de parentes da vítima, a família ficou sabendo da morte na última segunda-feira, 2, depois de ter perdido contato com Anna Laura desde dezembro. Ela já morava nos EUA, na cidade de Virgínia.

No perfil de um familiar da vítima, é informado que Anna Laura era soldada no exército dos Estados Unidos (Usarmy) e “estava muito feliz”, já tendo residência fixa no país. Também é dito que o suspeito, Luís Antônio Gomes Akay, chegou a confessar o crime e está sob tutela da Justiça norte-americana, porém, ele se nega a revelar onde escondeu o corpo de Anna Laura.

“Lá não é a casa dela. A casa dela é aqui em Santarém. É pra cá que ela precisa voltar (...) Esse indivíduo acabou com a nossa família. Estamos desolados. Isso não se faz”, está escrito em uma das publicações.

Na sequência, o familiar de Anna Laura chega a comentar que ‘acabaram de saber’ que o suspeito já tinha histórico criminal, supostamente por envolvimento na morte de outra mulher, no Brasil, tendo ficado preso por três dias e solto ‘por escassez de provas’. Em seguida, o parente da vítima faz um apelo: "por favor, intercedam por nós para que a nossa Anna Laura seja encontrada e trazida para o Brasil".

A redação integrada de O Liberal aguarda retorno da Polícia Federal sobre o caso.