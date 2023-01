Jovem é morta após namorado reagir a assédio contra ela em ônibus

Uma mulher de 19 anos morreu após ser esfaqueada dentro de um ônibus, no sábado (31). A vítima sofreu assédio dentro do coletivo e seu namorado reagiu e começou a discutir com o agressor. Foi quando o suspeito desferiu uma facada na coxa da jovem. A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O caso aconteceu em Santa Maria (DF). As informações são do Metrópoles.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional do município. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu no dia do aniversário da jovem.

O autor dos crimes foi preso em flagrante por feminicídio e levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O ônibus passará por perícia no pátio da 33ª DP (Santa Maria).