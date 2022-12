Padrasto é morto com facada na barriga por enteando que tentava defender a mãe em Parauapebas

Um jovem de 21 anos foi morto na madrugada desta segunda-feira (12) com uma facada na barriga em Parauapebas, região sudeste do Pará. O caso aconteceu na esquina das ruas Água Marinha e Pirita, no bairro da Morada Nova. O principal suspeito de cometer o crime é o enteado da vítima, que tem 16 anos. O padrasto teria discutido com a companheira logo antes de morrer e o adolescente supostamente teria atacado com intuito de defendê-la. As informações são do Correio de Carajás.

Veja mais

O corpo da vítima foi localizado por policiais militares ao redor de uma poça de sangue, no meio da rua. Não houve tempo do socorro atendo o rapaz.

Os policiais coletaram depoimentos de testemunhas e suspeitam que após a discussão do casal, o enteado teria tentado defender a mãe. Por isso, ele o garoto teria esfaqueado o padrasto.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar (PM) para que a Polícia civil (PC), junto com a Polícia Científica do Pará (PCP) pudessem trabalhar na investigação da ocorrência. O corpo foi removido por peritos criminais aos Instituto Médico Legal (IML).

Até 16h40 desta segunda-feira (12), o adolescente ainda não tinha sido localizado pelas autoridades.