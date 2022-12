Ataque contra família deixa um homem morto e outros dois feridos em Afuá

Um atentado a tiros contra uma família deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas na noite do último domingo (11) no Igarapé do Cercado, no Rio Limão, em Afuá, no arquipélago do Marajó. José Maria Almeida da Silva foi alvejado por disparos no peito e morreu no local. Marlon Valente Barbosa foi baleado na cabeça e Victor Manoel Barbosa Lobato, atingido na coxa. Ambos foram socorridos. A investigação do caso fica por conta da Polícia Civil (PC), que irá apurar as dinâmicas, bem com as motivações do ataque. As informações são Notícia Marajó.

O comandante da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM), major Salazar, disse que a situação aconteceu pouco antes das 20h. Uma mulher, identificada como Marilu Oliveira Barbosa, foi até o quartel da PM para denunciar a situação que a família dela passou.

Ela contou que dois homens chegaram atirando na residência onde mora. Os moradores do imóvel ficaram trancados e assustados dentro do imóvel. Eles só abriram a porta da casa com a chegada dos militares.

Marlon e Victor foram levados ao Hospital Municipal de Afuá. O estado de saúde deles não foi informado. Uma equipe da 32ª CIPM chegou a fazer rondas pelo local para encontrar a dupla de suspeitos, mas não achou ninguém durante as buscas.

A família não soube dizer à polícia sobre a identificação dos autores dos disparos ou o que possa ter motivado o crime.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre à PC e aguarda retorno.