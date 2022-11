Dupla armada mata um jovem e deixa outro ferido em amboscada no Paar

A ação de uma dupla armada no bairro do Paar, em Ananindeua, terminou com um jovem morto e outro ferido no fim da tarde desta quinta-feira (10). David Uriel Souza dos Santos, de 24 anos, e Anderson Baia da Silva, que não teve a idade divulgada, foram perseguidos e alvejados por dois homens armados na alameda São Marçal, próximo da avenida Rio Tapajós. O primeiro foi atingido com um tiro no peito enquanto andava de patins, e acabou vindo à óbito ainda no local do crime, enquanto o outro recebeu seis disparos e foi levado às presssas para a UPA do Icuí-Guajará.

A Polícia Militar suspeita que pelo menos três passageiros estavam em um Volkswagen modelo Voyage, de cor prata, usado pelos criminosos, e acredita que a motivação do atentado tenha sido acerto de contas.

Tiroteio, perseguição e tentativa de fuga

A ação dos bandidos assustou os moradores da alameda São Marçal. Os dois homens armados desceram do carro e atingiram o primeiro alvo, David, em frente a uma residência que teve o portão atingido por um dos projéteis disparados. Nenhum morador se feriu. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela dupla e executado cinco casas à frente. Moradores do imóvel precisaram lavar o local por conta da quantidade de sangue deixada na calçada e em parte da pista.

Dupla estava esperando pelas vítimas, aponta Policia Civil

A Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, esteve no local colhendo informações que possam ajudar a elucidar o crime. O delegado Eduardo Rollo informou que o veículo dos criminosos teria ficado estacionado na via pública por 10 minutos, tempo pelo qual os suspeitos teriam ficado aguardando o momento certo de agir.

Quando finalmente avistaram os alvos, os dois atiradores desceram e partiram primeiro em direção a Anderson, que ficou caído no asfalto após os tiros, enquanto David tentava fugir. Perseguido, ele também acabou atingido e tombou ao lado de um veículo estacionado na calçada.

Vítimas tinham passagens pela polícia

A Polícia Militar informou que os dois rapazes tinham passagens pela polícia. David já havia sido detido pelo crime de tráfico de drogas e Anderson tinha na ficha diversos crimes, que, no entanto, não foram especificados.

Sobrevivente estaria armado no momento do crime

Anderson foi levado para para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado na BR-316. De acordo com as autoridades policiais, ele estaria armado na hora em que sofreu a emboscada. Até as 20h o estado de saúde dele não tinha sido divulgado.

O corpo de David foi removido ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos que vão identificar com quantos disparos ele foi atingido e o calibre do armamento utilizado no crime.

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.