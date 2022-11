Idoso de 68 anos morre ao cair dentro de canal no bairro de Canudos, em Belém

Moradores a rua dos Mundurucus, próximo à travessa Francisco Monteiro tomaram um susto na manhã desta quinta-feira, 10, ao se deparar com um cadáver dentro do canal que passa pelo bairo do Canudos, em Belém. O corpo foi identificado como sendo de um idoso de 68 anos, Jovelino Pereira do Nascimento. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção.

O acionamento foi por volta das 6h30. Peritos fizeram a análise do corpo no local e constataram que a morte foi acidental. Jovelino Pereira do Nascimento estaria bêbado quando caiu no canal e veio à óbito. Entretanto, a Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Pará (PC) diz que realiza diligências para apurar a causa da morte e realizar os procedimentos cabíveis.

Outro corpo de idoso foi encontrado no bairro há menos de um mês

Há menos de um mês, no dia 27 de outubro deste ano, o corpo de outro idoso foi encontrado no bairro de Canudos em Belém. A vítima foi identificada como André dos Santos Alves, de 70 anos, encontrada já em estado de decomposição, em um quitinete localizado na Avenida Gentil Bittencourt, quase à esquina da Travessa Guerra Passos.

Segundo o tenente Cláudio Lisboa, do 20º BPM, os policiais militares estavam em ronda e os moradores relataram um cheiro muito forte vindo da quitinete. O tenente explicou que foi feita uma perícia preliminar e, a princípio, não foi constatado nenhum tipo de violência. "Nenhum indício de crime. Mas vai ser constatado só mesmo pelo médico legista lá na no exame necroscópico, no IML", disse o tenente Lisboa. O idoso morava sozinho no imóvel. A Polícia Civil do Pará investiga o caso.