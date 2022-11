Polícia Civil prende suspeito de matar jovem de 14 anos com tiro na testa em Anajás

O suspeito de assassinar uma adolescente de 14 anos com um tiro na testa, em Anajás, na ilha do Marajó, foi preso na manhã desta quinta-feira (10), em Belém. O crime ocorreu no dia 18 de outubro. A vítima mantinha união estável com o indivíduo. Após negociações com a Polícia Civil, o homem de 21 anos, que estava até então foragido, compareceu à delegacia do município, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária.

“Ele estava desaparecido há algumas semanas desde o dia do homicídio. Nós tivemos várias informações do paradeiro dele, monitoramos o suspeito e entramos em contato por diversas vezes para que ele se entregasse. Até que depois de várias negociações, a gente conseguiu fazer com que ele se apresentasse na Divisão de Homicídios hoje, em Belém, onde a gente cumpriu o mandado de prisão”, contou o delegado Luciano Batista. Agora, o suspeito encontra- se preso e à disposição da Justiça.

A vítima foi morta dentro da residência onde os dois moravam, na zona rural do município de Anajás, na ilha do Marajó. Ela apresentava um segundo ferimento em uma das mãos, o que pode indicar que ainda tentou se defender. Na época, o suspeito fugiu logo após o crime. Familiares da adolescente relataram à polícia que o assassinato pode ter sido motivado por problemas no relacionamento, marcado por conflitos.

Depoimentos de amigos da vítima citam que existia ciúmes por parte do namorado. A polícia também investiga se a relação, iniciada quando a menor tinha 12 anos, era apoiada pela família da vítima. O casal mantinha união estável há cerca de dois anos. O laudo necroscópico mostrou que a jovem tinha duas perfurações causadas por arma de fogo, sendo uma na testa e outra na mão.