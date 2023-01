Paraense morta nos EUA: prima revela detalhes do relacionamento da soldada com assassino

Uma prima da soldada Anna Laura Costa Porsborg, que estava desaparecida desde o dia 27 de dezembro nos Estados Unidos e foi dada como morta após a confissão do "ficante fixo" Luís Akay, diz que espera que o autor do crime seja condenado à prisão perpétua e que confia na justiça do país. Em entrevista à reportagem do Grupo Liberal, Andressa Sabrina contou detalhes da relação com a prima e do relacionamento dela com Luís.

Segundo a prima da vítima, após o desaparecimento de Anna Laura, que tinha 22 anos, inicialmente Luís se apresentou como namorado da soldada e até chegou a fazer contato com a família, incluindo a própria mãe da vítima, além da tia e do marido da prima, que também moram nos EUA. Na ocasião, ele teria dito que estava à procura de Anna.

"No dia 28, minha tia já estava preocupada com o sumiço dela. Mas na sexta-feira (30) a preocupação ficou alarmante. Ele disse que gastou dois tanques de gasolina procurando ela. Isso é mentira", disparou Andressa.

Ainda segundo o relato da prima da vítima, Anna Laura morava em Virgínia, e Luís em New Jersey. Os dois se encontravam poucas vezes por mês, no entanto, Anna Laura descrevia o rapaz como ciumento e controlador. "Ficante fixo", como Andressa descreveu, é um termo usado para se referir a uma relação não muito definida: o casal se relaciona, mas não namora oficialmente.

"Não sei como começou o envolvimento deles. Se viam uma ou duas vezes por mês. Se conheciam há dois anos. Mas não se relacionavam há esse tempo todo não. Não sei dizer exatamente quando começou pois ela era muito discreta referente à sua vida amorosa", detalhou.

Anna Laura morava há seis anos nos Estados Unidos, mas, apesar da distância, sempre manteve contato com a prima Andressa, que agora espera que a justiça seja feita. "Passávamos uns três dias sem conversar, mas aí sempre surgia algum assunto. Crescemos juntas. Ela sempre foi muito extrovertida, brincalhona e amava crianças. Espero que o corpo dela seja encontrado para que ela possa descansar em paz e em Santarém, que é a sua casa. E que o assassino cumpra prisão perpétua. Confiamos muito na justiça americana", afirmou.

Fiança milionária

Segundo informações de familiares de Anna Laura, Luís trabalhava em construtora e a família da vítima teria recebido informações de pessoas que sofreram golpes de estelionato praticados por ele.

Sabrina informou ainda que, neste fim de semana, após um acordo proposto pela polícia, que consistia no pagamento de fiança para que pudesse aguardar o julgamento em liberdade, ele finalmente concordou em falar. O valor estabelecido para essa fiança é de U$$ 2 milhões, o equivalente a quase R$ 10 milhões. No entanto, a família de Anna Laura acredita que ele não tenha condições financeiras de arcar com o valor.

Outra suposta vítima

Uma informação importante que chegou ao conhecimento dos familiares de Anna Laura é de que esta não seria a primeira vez em que Luís era apontado como suspeito de um crime. Outra jovem com quem ele teria se relacionado desapareceu misteriosamente no dia 27 fevereiro de 2017 e nunca foi encontrada. À época, Luís também teria negado qualquer envolvimento no fato. "Mas não foi encontrado o corpo e ele também não confessou e foi solto".