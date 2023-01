Paraense morta nos EUA: namorado da vítima revela onde está o corpo

Famialiares da paraense Anna Laura Porsborg informaram que foram comunicados pela polícia de Los Angeles (EUA) neste sábado (7) de que a jovem foi mesmo assassinada por Luís Akay, que ao contrário do que vinha sendo divulgado, não era noivo e nem mesmo namorado dela. Considerado agora pelas autoridades norte-americanas como assassino confesso, ele decidiu colaborar com as investigações sobre o crime após fazer um acordo para revelar onde ocultou o cadáver.

Anna Laura Costa Porsborg foi assassinada nos Estados Unidos, no final de dezembro do ano passado, e as suspeitas da polícia de Los Angeles, que está à frente do caso, recaíam sobre Luís Akay, que inicialmente se apresentou como sendo namorado da vítima e até chegou a fazer contato com a família dela no Brasil assim que as buscas pela soldada começaram. Até aquele momento, ele tratava o caso de Anna Laura como desaparecimento.

Após ser interrogado pelas autoridades norte-americanas ele confessou ter matado a jovem, porém, se negava a revelar onde havia e concordou em revelar o local onde havia escondido o corpo. Neste fim de semana, após um acordo proposto pela polícia, que consistia no pagamento de uma fiança para que pudesse aguardar o julgamento em liberdade, ele finalmente concordou em falar. O valor estabelecido para essa fiança é de U$$ 2 milhões, o equivalente a quase R$ 10 milhões.

Andressa Sabrina, uma prima de Anna Laura, falou com a Redação Integrada de O Liberal na noite deste sábado (7) e disse que um comunicado formal foi repassado à família pela polícia de Los Angeles informando sobre os avanços da investigação. De acordo com o comunicado, além de confessar o crime, relatando como teria matado a jovem, Luís Akay revelou que escondeu o corpo da paraense em uma região montanhosa. Porém, as buscas têm sido lentas devido às condições de acesso à área e ao clima chuvoso.

Andressa também esclareceu que Luís não era noivo e nem namorado da soldada. Era um "ficante" e que estaria "obcecado" por Anna. Os dois nem mesmo se viam com frequência, visto que Anna Laura morava no estado da Virgínia, enquanto Luís residia em Nova Jersey. Os encontros aconteciam no máximo uma ou duas vezes por mês. Contudo, ele se mostrava ciumento e controlador.

O último contato entre as primas ocorreu no dia 22 de dezembro, quando Anna Laura chegou a comentar que estava cansada de Luís Akay. (Reprodução / Whatsapp)

Os dois se conheceram há dois anos, nos Estados Unidos. O rapaz, revelou a prima da militar, era inquilino de uma outra parente da família, que trabalhava com aluguel de imóveis. E foi por esse elo que começaram a se relacionar, mas nada havia de formal nessa relação. O último contato entre as primas ocorreu no dia 27 de dezembro, dia em que Anna Laura sumiu. Cinco dias antes a jovem chegou a comentar, em outra conversa via aplicativo de mensagens, que estava cansada dele. A principal tese para o crime é que Luís não aceitou que Anna se afastasse dele.

Ainda segundo Andressa, a prima teria comentado que Luís Akay trabalhava em uma construtora e que não gozava de uma situação financeira que se pudesse ser descrita como confortável. E também que a família de Anna Laura já teria recebido mensagens de pessoas que moram nos EUA informando que teriam sido vítimas de estelionato praticado por ele.

Outra informação importante que chegou ao conhecimento dos familiares de Anna Laura é que esta não seria a primeira vez em que Luís era apontado como suspeito de um crime. Outra jovem com quem ele teria se relacionado desapareceu misteriosamente em fevereiro de 2017 e nunca foi encontrada. À época, Luís também teria negado qualquer envolvimento no fato e acabou sendo solto.

As buscas pelo corpo de Anna prosseguem e não se sabe se Luís Akay realmente vai pagar o que foi supostamente acordado com as autoridades estadunidenses, já que o valor precisa ser pago em espécie e de uma única vez.