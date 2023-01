Paraense morta nos Estados Unidos: último vídeo em vida mostra vítima três dias antes de desaparecer

Andressa Sabrina, prima da paraense Anna Laura Costa Porsborg, encaminhou à redação integrada de O Liberal nesta quarta-feira (25) um vídeo onde mostra a última filmagem da jovem de 22 anos viva. Anna estava desaparecida na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, desde o dia 27 de dezembro de 2022. Ela foi dada como morta após Luís Akay, rapaz com quem tinha um relacionamento, confessar que a assassinou.

A gravação, onde a soldada do exército americano aparece, foi feita no dia 24 de dezembro passado, três dias antes de ser dada como desaparecida pela família.

As imagens foram feita em Nova Jersey, na casa Jheinne Gomes, prima da vítima. Anna faz flexões enquanto o filho de Jheinne está nas costas dela e depois brinca com ele. O pedaço do vídeo em questão faz parte de uma homenagem que amigos e familiares fizeram para a militar, que completaria 23 anos nesta quarta-feira (25). A criança é filho de Jheinne Gomes, prima da vítima. Ela afirmou Anna e o garoto tinham uma relação bem próxima.

“O que acalma nossa dor é olhar para trás e perceber que você viveu intensamente”, diz uma das legendas que aparecem na gravação.

“A lição que você deixou é que precisamos ser assim. Sorrir como uma criança e aproveitar cada momento como se fosse o último”, diz a última mensagem.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento ao Ministério das Relações Exteriores sobre o caso e aguarda um retorno.

Polícia americana encerra buscas

Familiares de Anna contaram à reportagem que a Polícia dos Estados Unidos encerrou as buscas pelo corpo da vítima na semana passada, na terça-feira (17). Somente o exército americano tenta achar o corpo de Anna por meio da localização dada pelo assassino confesso.

Luís informou para as autoridades que o corpo da jovem estaria em uma área montanhosa de Los Angeles. O mau tempo prejudicou as buscas e a polícia não conseguiu encontrar nada.