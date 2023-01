Paraense morta nos EUA: mãe da vítima diz que assassino fingiu preocupação antes de confessar crime

Na manhã desta terça-feira, 10, Erbena Costa, mãe da paraense morta nos Estados Unidos (EUA), Anna Laura Costa Porsborg, concedeu entrevista exclusiva ao programa da rede Globo, 'Encontro'. Durante a transmissão, Erbena expôs conversas e áudio com o assassino confesso da filha, Luís Antônio Gomes Akay, durante os dias em que ela foi dada como desaparecida. Anna Laura perdeu o contato com a família no dia 27 de dezembro do ano passado. No dia 2 deste mês, a família foi informada da morte da jovem de 22 anos. No dia seguinte, a Polícia Federal confirmou que Luís Antônio confessou o crime.

Em rede nacional, Erbena Costa relatou que sempre teve uma relação muito próxima da filha, mesmo ela morando nos Estados Unidos. Ela relata que Anna Laura trocava mensagens constantemente com a mãe, informando o que estava fazendo e onde estava. Antes do desaparecimento, Erbena diz que Anna Laura chegou a comunicar uma viagem de Virgínia - cidade onde morava - para Providence, capital do estado norte-americano de Rhode Island, no dia 19 de novembro. Depois, viajou para New Jersey, onde moravam alguns parentes.

Na véspera de Natal, ela foi deixada por um parente no aeroporto de New Jersey, mas ele não chegou a ver com quem ela viajaria. Na ocasião, Anna Laura embarcou para Los Angeles. Ao chegar na cidade californiana, Anna Laura continuou mandando mensagens para a mãe, normalmente. Até que, a partir das 22h45 do dia 27 de dezembro (horário de Brasília), Erbena diz que não conseguiu mais nenhum retorno da filha.

VEJA MAIS

Depois de dois dias sem nenhuma resposta de Anna Laura, Erbena relata que decidiu mandar mensagem para Luís Antônio, mas que ele ignorou o contato. Apenas quando ela informou a ele que ia até a Polícia Federal pedir ajuda para localizar a filha, Luís Antônio respondeu com um áudio e a imagem de um cartão semelhante a um registro de ocorrência. Soando preocupado, Luís Antônio diz no áudio que tinha discutido com Anna Laura e que ela tinha saído de onde estavam hospedados, sem dar nenhuma informação de para onde iria.

Ele relata que ela deixou tudo para trás, todos os pertences e até o uniforme no Exército Americano, onde a jovem era alistada. Luís Antônio termina o áudio afirmando que procurou a polícia e que as autoridades chegaram a confirmar que Anna Laura havia pegado um vôo de volta para casa e que não era mais para procurá-la porque ela não estava desaparecida.

Erbena relata que, depois desse áudio, Luís Antônio ainda teria dito à família de Anna Laura que não tinha parado de procurá-la, que estava em contato com colegas dela para tentar localizá-la. No entanto, no dia 3 de janeiro deste ano, ele confessou à polícia que havia matado a jovem, mas que escondeu o corpo na esperança de não ser condenado. Desde então, ele ficou à disposição da Justiça americana.

No dia 7 de janeiro, em troca de poder aguardar o julgamento em liberdade, Luís revelou que escondeu o corpo em uma região montanhosa, onde Anna Laura permanece desaparecida, uma vez que o mau tempo dificulta as buscas.