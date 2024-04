Motorista de ônibus escolar é preso em flagrante após estuprar criança de 14 anos em Igarapé-Açu

Um motorista de um ônibus escolar foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26), Igarapé-Açu, no nordeste paraense, por estupro qualificado. Segundo as investigações da polícia, a vítima era uma criança de 14 anos. Ela era aluna de uma escola que era responsável pela condução dos estudantes.

Ainda segundo as primeiras informações da polícia, ele teria violentado a criança em meio ao trabalho. Antes de cometer o crime, ele deixou todos os alunos em casa para que, então, pudesse ficar à sós com a vítima. Foi nesse momento que ele a apalpou.

Assim que o caso foi denunciado, os agentes da Polícia Civil efetuaram buscas para encontrá-lo e cumpriram diligências para prendê-lo. O suspeito foi apresentado na delegacia da região e se encontra à disposição da Justiça.

Em conformidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a identidade do investigado não será divulgada devido à possibilidade de identificação da criança vítima do crime.