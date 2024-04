Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha durante cinco anos e engravidá-la

Um homem foi preso nesta quarta-feira (24) sob suspeita de estuprar a própria filha e engravidá-la em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo a Polícia Civil da região, a adolescente, de 15 anos, sofria abuso sexual do pai desde os 10 anos, o que gerou uma criança, que nasceu recentemente.

A PC não revelou o nome do suspeito para preservar a identidade da adolescente. O órgão policial também não divulgou o depoimento do suspeito visando preservar a vítima.

VEJA MAIS

A delegada Sayonara Lemgruber, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia, declarou ao g1 que a polícia tomou conhecimento do caso após denúncias. “Chegaram denúncias da escola, do Conselho Tutelar e anônimas”, informou a delegada.

Lemgruber informou ainda que os agentes realizaram diversas diligências durante a investigação policial. Segundo a delegada, a prisão preventiva do homem foi solicitada após ele se negar em à delegacia e a colaborar com as investigações.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)