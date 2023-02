Mulher arranca língua de suposto estuprador e a leva para a delegacia

Uma mulher de 57 anos se defendeu de um suposto agressor sexual em Avignon, em Provence, na França, no último domingo (19). Segundo o portal 20 Minutes, a vítima teria saído para passear com seu cachorro quando foi abordada por um homem que passou a mão por baixo de sua calça e a beijou à força. Em meio à resistência, a mulher mordeu a língua do agressor e arrancou um pedaço. Em seguida, ela foi para a delegacia com a parte da língua e denunciou o crime.

O suspeito, um tunisiano de cerca de 30 anos que estava em situação irregular no país, foi encontrado ensanguentado em uma área próxima ao local do ataque e negou ter cometido o abuso. Ele foi preso pelas autoridades francesas.

De acordo com informações da polícia, o homem deverá ser deportado do país. Durante o interrogatório, ele alegou que a mulher foi quem se sentiu atraída por ele e o agrediu.