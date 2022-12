Suspeito de cometer estupros em série é preso em Anapu

Foi preso nesta sexta-feira (16), no bairro Alto Bonito, em Anapu, no sudoeste paraense, ​Erivaldo Cortez dos Santos. Ele é suspeito de ter cometido pelo menos cinco estupros contra mulheres na região. De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, o criminoso agia sempre da mesma forma: invadia a residência das vítimas durante a madrugada e as atacava, usando uma máscara para cobrir o rosto.

A polícia descobriu ainda que o suposto estuprador tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Maranhão, onde já respondia pelo crime de estupro e é considerado foragido da Justiça.​ As informações são do perfil de notícias Carlos Calaça.​Na casa onde Erivaldo foi localizado a polícia encontrou uma máscara de cor preta, que possivelmente era usada durante os crimes cometidos por ele. As investigações apontaram que o criminoso estudava a rotina das vítimas antes de agir.O caso mais recente que tem Erivaldo como principal suspeito ocorreu há dois dias. Segundo a polícia, oficialmente foram contabilizadas cinco vítimas do maníaco.Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anapu, onde prestou depoimento. Em seguida, Erivaldo foi conduzido para o complexo Penitenciário de Vitória do Xingu onde permanecerá à disposição da Justiça.