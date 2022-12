Idoso é achado morto dentro de casa e mensagem ‘tarado morre cedo’ é encontrada escrita em geladeira

Um idoso de 63 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, nu e com os punhos amarrados, no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima, no Grande Recife, na última terça-feira (13). O corpo estava em avançado estado de composição. Mas o que intrigou a polícia foi encontrar na geladeira da residência a seguinte mensagem: “Tarado morre cedo 121” - o número faz referência ao Código Penal ao crime de homicídio. As informações são do G1 Pernambuco.

A vítima, identificada como Francisco Luiz Caetano, era suspeito de violentar sexualmente meninas menores de idade. No documento que o G1 teve acesso, aponta que havia vestígios de sangue pela casa e Francisco encontrado com perfurações de arma de fogo pelo corpo.

De acordo com os PMs, alguém teria tentado limpar o sangue da vítima antes da chegada dos agentes. O boletim também menciona que o filho da vítima, antes do crime, foi informado que uma mulher teria ido até à casa do homem buscar um celular que ele havia comprometido. Nem o celular da vítima ou a caixa do aparelho telefônico foram encontrados.

O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), para passar por perícias.