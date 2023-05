Corpo de bebê é encontrado em decomposição dentro de depósito de lixo em Tailândia, no Pará

O corpo de um bebê em avançado estado de decomposição foi encontrado na última quarta-feira (17), dentro de um depósito de lixo do município de Tailândia, nordeste paraense.

Segundo informações preliminares divulgadas por meio do Portal Tailândia, o corpo, aparentemente de um menino recém-nascido, foi encontrado enrolado em um pano por uma equipe de profissionais que realizava manutenções com máquinas na área.

Os trabalhadores acionaram a Polícia Civil, que encaminhou uma equipe até o local para iniciar as investigações e identificar a suposta mãe da criança.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia do município de Tailândia. O corpo de um bebê foi encontrado em estado avançado de decomposição. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o caso e identificar os envolvidos.

Enquanto as investigações estão em andamento, a polícia pode que à população colabore com qualquer informação que ajude na resolução do caso. Informações podem ser repassadas ao número da Delegacia de Tailândia (91) 99172-8180.