Trio é preso suspeito de envolvimento na morte de funcionário de segurança na Cremação

Milk Robson Vilhena Moura, Rodney Chaves Brito e Leandro de Sousa Ferreira foram presos, nesta quinta-feira (18), suspeitos de homicídio qualificado contra Robson Alexandre da Silva Costa. O crime ocorreu no dia 30 de março de 2021, na avenida Alcindo Cacela, bairro da Cremação, em Belém.

A Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca da capital paraense expediram os mandados de prisões preventivas contra o trio. Por intermédio da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, os suspeitos foram capturados.

No dia do delito, quatro indivíduos desceram de um veículo Wolkswagem cor branca e efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima. Robson Alexandre morreu no local.

As investigações policiais apontaram que os envolvidos no assassinato eram integrantes de uma facção criminosa e tinham como objetivo tirar a vida de um policial penal e, então, analisaram toda a rotina da vítima para atingir o objetivo. No entanto, a vítima não era policial penal, mas sim funcionário de uma empresa que prestava serviços no presídio de Americano, em Santa Izabel. Diante disso, diante disso, os suspeitos se confundiram e pensaram que Robson Alexandre era servidor público de segurança.

Durante o andamento das diligências, foram identificados mais três indivíduos envolvidos com o crime, sendo que um deles estava morto e os outros dois foragidos. Ainda de acordo com a PC, os autores do crime faziam parte de um grupo e tinham como objetivo realizar “missões”, quais sejam, tirar a vida de pessoas, dentre elas agentes públicos.

Além disso, Milk teria participado em um atentado contra civis atuantes na DH e na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Na ocasião, os policiais realizavam levantamento de um grupo de criminosos que possivelmente iriam praticar crime de homicídio no bairro do Guamá, momento no qual indivíduos que estavam dentro de um veículo de cor prata dispararam por diversas vezes em desfavor da equipe de policiais civis, que revidou a injusta agressão, conforme consta no relatório policial.

As investigações seguem com o intuito de realizar o cumprimento dos demais mandados existentes.