Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Parauapebas

Um homem, identificado como Pedro Gomes da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (18), em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele usava uma tornozeleira eletrônica em virtude de estar respondendo pelo crime de tráfico de drogas, disse o portal Pebas Notícias.

O corpo foi encontrado na rua Zero, no bairro Primavera. Testemunhas informaram à polícia que o homem estava transitando na via, quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, sem chances de socorro. O autor do crime estava em uma motocicleta, segundo os relatos.

A perícia identificou três perfurações no corpo do homem, na região da cabeça e peito. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis.

Diligências são feitas para identificar a causa e a autoria do crime. Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.