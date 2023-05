Júri condena acusados de duplo homicídio no Guamá

A 4ª Vara do Tribunal do Júri condenou, nesta terça-feira (16), os réus Madson Delgado de Souza e Rodney Chaves Brito, acusados de participação no assassinato de Alan Willames de Souza Santana, 25, e Luan Gabriel Teixeira Dias, 20, crime que ocorreu em 2021, no bairro do Guamá, em Belém. Rodney foi sentenciado a 34 anos de prisão pelo duplo homicídio e Madson, além dos assassinatos, também foi condenado por roubo do táxi, pena que totalizou 45 anos de reclusão, sendo negado o direito de apelar em liberdade para ambos.

O caso foi registrado em março de 2021, na Passagem Jambu, no Guamá. Os suspeitos teriam atirado contra um grupo de rapazes, que conversava em frente a um bar, atingindo três deles - dois morreram. Os dois homens foram presos em junho do mesmo ano, após serem localizados em um carro de aplicativo na estrada da Ceasa. Quando foram abordados, fizeram o motorista e outra pessoa que passava na hora reféns, mas acabaram se entregando.

No júri desta terça, foram ouvidos o delegado que conduziu as investigações, Juliano Corrêa, e testemunhas do caso. A defesa foi promovida pelo defensor público Alex Mota Noronha. Durante o interrogatório, Madson Delgado de Souza, que já havia confessado o crime ao delegado, negou a participação nos homicídios.

O Ministério Público do Estado do Pará, porém, sustentou a acusação de duplo homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio, além da formação de bando ou quadrilha. Na decisão, os jurados reconheceram a dupla como autores dos homicídios, mas a absolveram pela tentativa.

Outros três indiciados pela participação no crime estão com processo suspenso por estarem foragidos. Eles foram identificados como Oriscarmo Rodrigues Rocha, Thiago Cardoso Martins e Ednelson Rocha da Silva.