Marcada audiência de instrução e julgamento de lutador que matou a esposa em Ananindeua

Fábio Anderson Ribeiro Andrade, 45 anos, vai passar por audiência de instrução e julgamento no dia 30 deste mês, terça-feira. Na ocasião, serão colhidos depoimentos de testemunhas e do próprio réu, acusado de matar a esposa, Danielle Rocha Goyana, 41 anos, estrangulada dentro da residência onde o casal vivia no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Após o crime, que ocorreu em 3 de abril passado, ele teria tentado suicídio. Fábio está preso desde a data do crime.

Para a justiça, não há provas contundentes que afastem a “pretensão acusatória” contra Fábio, sendo necessária, então, a instrução processual para o desfecho do caso. Além disso, no entendimento da justiça, “a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta delitiva da qual o réu é acusado”.

Procurado​​ pela reportagem de O Liberal na noite desta quarta-feira (03), o advogado de defesa de Fábio, Alexandre Paiva, informou que o réu continua preso e se manteve em silêncio até aqui. “Provavelmente, vai se manifestar por ocasião de seu interrogatório”, disse a defesa.

Relembre o caso

Danielle Rocha Goyana, 41, foi assassinada com um golpe conhecido como “mata-leão”, na tarde do dia 3 de abril, pelo próprio marido, o gerente comercial e praticante faixa preta de jiu-jitsu, Fábio Anderson Ribeiro Andrade, 45, que teria tentado suicídio após o crime.

O casal estava junto há 15 anos e tinha um filho de 5. Não há confirmação se a criança estava na residência no momento do assassinato de sua mãe. O caso foi investigado pela Polícia Civil do Pará, a princípio, com a hipótese de crime passional.