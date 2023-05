Porteiro comemora saída da cadeia após três anos preso injustamente

Após passar três anos preso injustamente, o porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, 36 anos, comemorou a saída da cadeia na última sexta-feira (12). De acordo com o Metropoles, o ex-detento também foi vítima de racismo no julgamento.

A prisão de Paulo foi efetuada com base apenas em reconhecimento fotográfico. Ele saiu do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o alvará que determinava sua liberdade em mãosi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

“Estou muito feliz de estar perto da minha família, saber que vou ver meus filhos. Acabou aquele inferno lá dentro, [que vivi] injustamente”, declarou.

Perguntado se houve racismo no julgamento, Paulo respondeu: “Com certeza, sem dúvida”.

“O mais difícil foi ficar longe da minha família. Você quer mostrar que é inocente, mas não tem como. Se não fosse minha família, Deus em primeiro lugar, não sei”, disse na saída do presídio. Bastante emocionado ao lado da mãe e da irmã, o porteiro agradeceu a todos que o ajudaram.