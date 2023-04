'Até hoje choro', conta paraense preso injustamente por transportar droga em mala; relembre o caso

Os momentos difíceis e o drama vivido pelas brasileiras Jeanne Paollini e Kátyna Baía, soltas na última terça-feira (11) após terem ficado presas na Alemanha desde 5 de março por suspeitas de tráfico de drogas, trazem à tona a história também vivida pelo empresário paraense José Pereira, de 75 anos. Em maio de 2019, ele foi preso em Portugal acusado, também, por tráfico internacional de drogas. Na época, a polícia portuguesa alegou que José transportava 11 quilos de pasta-base de cocaína em uma mala com etiqueta no nome dele. Ele desconhece a carga e a família dele alegou se tratar de um golpe. Passados quase 4 anos do episódio, o comerciante ainda lida com as consequências do horror vivido.

“Até hoje eu ainda choro. É difícil demais lembrar do que passei e imaginar o que elas estão enfrentando”, relatou José em entrevista ao portal O Globo. O trauma adquirido pelo período que passou preso trouxe danos: ele toma medicamentos e faz acompanhamento psicológico. E o que era para ser a viagem dos sonhos — a primeira fora do país de José — se transformou num pesadelo: “Eu era vigiado dia e noite, atrás da grade. Eu tive uma crise de nervos e saí para fazer exame, mas fiquei algemado. E estava em uma cela com 12 pessoas perigosas que brigavam 24 horas por dia. Não conseguia nem dormir direito”, relembrou José.

O casal havia partido de Belém e seguia para Fortaleza. Na capital cearense eles embarcaram no voo internacional para Paris, com escala em Lisboa. Ainda em Belém, imagens da época mostram José e a esposa Valdilene Rodrigues, descendo de um carro no Aeroporto na capital paraense onde estavam com duas malas escuras na calçada. Além das demais bagagens, José estava com uma terceira mala, de cor azul, onde estavam os entorpecentes.

Abordagem

Durante a escala, em Lisboa, o casal foi abordado ainda no saguão do aeroporto. As autoridades portuguesas pediram os passaportes dos brasileiros e mostraram uma mala diferente da que eles transportavam. Eles chegaram a ser liberados para embarcar, mas dentro da aeronave, antes de chegarem aos assentos, os policiais entraram no avião para prender José.

“Ainda em Belém, no corredor para entrar no avião, um funcionário da empresa nos convenceu de despachar a mala de mão, dizendo que o bagageiro estava cheio. Em Fortaleza, antes do voo internacional, um outro funcionário colocou outra etiqueta na mala do José, dizendo que tinha dado um problema no outro. Eles falaram que a etiqueta da mala com drogas coincidia com a da passagem do José. Então deram voz de prisão”, disse Valdilene.

Prisão

José ficou em um presídio de Lisboa há mais de um mês. A soltura foi admitida pela Justiça de Portugal depois que Valdilene denunciou o caso à imprensa brasileira. Vídeos mostrados nas reportagens provavam que o casal não teve qualquer contato com a mala que levava as drogas para a Europa. As autoridades portuguesas - que haviam ignorado as imagens - entraram em contato com Valdilene um dia após a divulgação do caso na mídia do Brasil. José foi solto três dias depois, em 4 de julho de 2019.

“Nosso psicológico nunca mais será o mesmo. Hoje fazemos tratamento com psicólogo e psiquiatra, e tomamos remédios. Essa notícia [das brasileiras presas na Alemanha] revive os traumas. Eu só falo [com jornalistas] porque acho que estou de alguma forma ajudando essas moças, porque é uma questão de utilidade pública”, contou Valdilene.

Após todo o drama vivido, José chegou em Belém no dia 5 de maio de 2019, em um voo da TAP, após nove horas de viagem. Familiares, incluindo os filhos Leila e Márcio, além de vários amigos, aguardavam desde cedo pela chegada do empresário - que é mineiro, mas está radicado no Pará há mais de 40 anos. Na recepção, balões e cartazes deram as boas vindas ao paraense.