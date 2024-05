Réu por homicídio, dono de Porsche vai pedir para ficar na 'cadeia dos famosos'

Após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira (3), Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, acusado de causar um acidente com um Porsche e matar uma pessoa, deve pedir para ficar na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como a "Cadeia dos Famosos". Sua defesa alega que a medida se dá por segurança, por causa da repercussão do caso na mídia.

Ele é acusado de dirigir embriagado, bater um Porsche em alta velocidade e causar a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que dirigia um Renault Sandero e morreu logo após a batida na avenida Salim Farah Maluf, em 31 de março. Fernando Filho é réu por homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima.

A penitenciária em questão é chamada de "Cadeia dos Famosos" porque são levados para lá detentos que ficaram conhecidos da população por seus crimes. A prisão abriga, por exemplo, o ex-jogador Robinho, Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves.

Requerimento

Segundo o advogado Jonas Marzagão, ele pretende despachar com juiz responsável na segunda-feira (6), quando fará o requerimento para que o empresário seja levado à P2 de Tremembé. "Primeiro, quero ter uma segurança. Pelo que vi, pela minha experiência, estou preocupado de que ele vá parar em qualquer lugar", diz. "Em pouco tempo, ele estará cumprindo a ordem [de prisão], mas com segurança", afirma.

Neste sábado (4), a Polícia Civil foi até o apartamento de Fernando Filho para cumprir o mandado de prisão, mas o empresário não estava no local. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as buscas continuam. Advogados do empresário já haviam afirmado neste sábado que ele vai se entregar, embora considerem a prisão desproporcional.

"A defesa de Fernando Sastre de Andrade Filho recebeu com serenidade a decisão liminar do Tribunal de Justiça (de São Paulo), que decretou a prisão preventiva e irá cumpri-la. Sem prejuízo, recorrerá dessa decisão, pois entende que as 8 medidas cautelares anteriormente impostas eram mais que suficientes, sendo desproporcional a prisão preventiva”, afirmam Jonas Marzagão, Elizeu Soares de Camargo Neto e João Victor Maciel Gonçalves.

Homicídio

Réu por homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima, Fernando Filho ainda deixou outra vítima: o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos, que estava de carona no Porsche do empresário. Ele fraturou quatro costelas, precisou ser hospitalizado e perdeu o baço.

Embora tenha apresentado sinais de embriaguez, o empresário recebeu permissão dos PMs para ir embora, sem fazer o teste do bafômetro. Os agentes responsáveis pela liberação indevida também são alvos de investigação.

Durante as investigações, laudo do Instituto de Criminalística apontou que a velocidade média do Porsche era de 156 km/h, quando a máxima permitida na via era de 50 km/h.