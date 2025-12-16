Capa Jornal Amazônia
Desembargador Macário Júdice Neto é preso em operação da PF

Nessa terça-feira (16), o magistrado foi detido na casa em que vive, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro

Lívia Ximenes
fonte

Desembargador federal Macário Júdice Neto é preso em operação da PF (Reprodução)

O desembargador federal Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), foi preso na 2ª fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF). A ação aconteceu na manhã dessa terça-feira (16). O magistrado foi detido em casa, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

A operação investiga o vazamento de informações da Operação Zargun, que levou à prisão do deputado estadual TH Joias (MDB-RJ) por tráfico, venda de armas e ligação com o Comando Vermelho em setembro desse ano. Macário foi o desembargador responsável pela expedição do mandado de prisão de TH. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Barcellar, foi preso no início de dezembro, suspeito de informar ao deputado sobre a detenção.

Os agentes da PF saíram pela manhã para cumprir um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão, todos expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Rodrigo Barcellar, solto após votação da Alerj por revogação da prisão, é alvo da operação dessa terça-feira.

