STF volta a julgar núcleo 2 da trama golpista nessa terça-feira (16)

Nessa terça-feira (16), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) volta a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os acusados de participarem da tentativa de golpe de Estado em 2022. Os seis membros do núcleo 2 podem responder por golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e organização criminosa. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino definem se serão condenados ou absolvidos.

VEJA MAIS

A sessão é retomada com o voto do relator do caso, Alexandre de Moraes. Os réus são, segundo a PGR, responsáveis por organizar as principais iniciativas criminosas, como o uso de forças policiais para manter a presidência de Jair Bolsonaro, coordenação do monitoramento de autoridades, ligação com lideranças relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023 e elaboração da minuta do golpe. Confira abaixo o nome e cargo de cada um.

Fernando de Sousa Oliveira , delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal;

, delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Marcelo Costa Câmara , coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro;

, coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro; Filipe Garcia Martins Pereira , ex-assessor especial de Assuntos Internacionais do ex-presidente;

, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais do ex-presidente; Marília Ferreira de Alencar , ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres;

, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres; Mário Fernandes , general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo de Bolsonaro;

, general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.

O julgamento iniciou há uma semana, no dia 9 de dezembro, com a apresentação do relatório formulado pelo ministro Alexandre de Moraes, junto aos posicionamentos da PGR e das defesas dos acusados. Os advogados dos réus solicitaram a absolvição. A ação do STF continua com a fase de deliberações, na qual os ministros votam a respeito, sendo Moraes o primeiro.

Se ao menos três ministros concordarem em condenação ou absolvição, a decisão está tomada. Em caso de condenação, a Primeira Turma define, por maioria, a pena para cada réu conforme a participação nas ações criminosas. Caso haja absolvição, o processo é arquivado. A apresentação de recursos é uma possibilidade em ambos os casos.