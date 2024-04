Justiça aceita denúncia contra dono de Porsche e Fernando Sastre Filho vira réu por homicídio

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, virou réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, ambos na modalidade por dolo eventual (respectivamente, quando assume o risco de matar e ferir). Ele conduzia a Porsche que atingiu um Renault Sandero no dia 31 de março e provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52 anos. Fernando Sastre Filho é dono do veículo de luxo e virou réu no processo sobre o acidente nesta terça-feira (30), após a Justiça de São Paulo aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

A decisão foi tomada pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra. Porém, o magistrado negou um novo pedido de prisão preventiva da promotoria contra o empresário. Para o juiz, as alegações apresentadas pelo Ministério Público sobre a possibilidade de Fernando ter quebrado medidas cautelares por supostamente ter combinado o depoimento da namorada são "ilação infundada".

Com isso, o empresário responderá aos crimes em liberdade. Roberto Zanichelli Cintra deve marcar uma audiência de instrução para ouvir as testemunhas do caso e interrogar o acusado. Depois dessa etapa, o juiz poderá pronunciar o réu, ou seja, submetê-lo a júri popular para ser julgado. Em caso de condenação, a pena por esse crime pode chegar a mais de 20 anos de prisão.