Polícia pede nova prisão de motorista do Porsche e indicia mãe; inquérito foi enviado à Justiça

Inquérito do caso do Porsche é concluído pela Polícia Civil de São Paulo, que solicitou pela terceira vez a prisão do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do carro de luxo, indiciado no dia 31 de março por homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Também foi indiciada por fuga do local do acidente, como coautora, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, mãe de Fernando. O documento foi relatado à Justiça na última quarta-feira (24/04).

Com isso, foi entregue à Justiça o relatório do caso, que analisará o pedido do 30º Distrito Policial (Tatuapé), para decidir se decreta ou não a prisão do motorista do Porsche. A justiça negou nas outras duas vezes anteriores que a investigação pediu a prisão de Fernando, sendo elas uma temporária e outra preventiva.

O delegado que preside o inquérito fez um novo pedido de prisão preventiva, sem prazo de soltura. Ele justificou o terceiro pedido de prisão por garantia da ordem pública, pois este tipo de crime causa muita comoção popular e precisa ser punido exemplarmente.

Mãe e filho seguem em liberdade

Atualmente o empresário responde aos crimes em liberdade. Fernando assumiu o risco de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, feriu gravemente o estudante de medicina Marcus Vinicius Machado Rocha, e foi embora sem passar pelo teste do bafômetro, de acordo com a delegacia que investiga as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente.

Já a justificativa no caso de Daniela para o indiciamento é de que ela, apesar de ter saído do local do acidente com a autorização da PM, fez isso com a condição de levar o filho para o hospital, mas não o fez. Os dois foram embora para a casa da família, no bairro de Vila Formosa, na Zona Leste.

O acidente ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, Zona Leste, e foi gravado por câmeras de segurança. Ornaldo dirigia o Sandero que foi atingido na traseira pelo Porsche. Marcus é amigo de Fernando e estava no banco de passageiro do carro de luxo.

Concluído e relatado o inquérito, ele seguirá para avaliação do Ministério Público (MP), que poderá denunciar Fernando pelos três crimes. A Promotoria também pode concordar ou não com o novo pedido de prisão. Após a análise do inquérito pela Justiça, que decidirá, além do pedido de prisão, se o motorista do Porsche se tornará réu.

Polícia Técnico-Científica fará reprodução simulada

Nesta quinta-feira (25/04), a Polícia Técnico-Científica vai usar drone e scanner laser 3D para reconstituir o acidente com o Porsche. A promotora Monique Ratton quer que a perícia reproduza como ocorreu o acidente. A reprodução simulada foi pedida pelo MP e será realizada por peritos do Instituto de Criminalística (IC).

Para isso, o IC usará drone para sobrevoar o local em que aconteceu a batida entre o carro esportivo de luxo e o Sandero e tirar fotos. E também colocará um scanner terrestre próximo ao lugar da colisão para captar imagens em 360°.

Esse material será levado para um perito, que fará a animação de como ocorreu o acidente. Ele juntará as informações com os vídeos que mostram a batida. O resultado será projetado num filme computadorizado pela perícia do IC, mostrando o momento em que uma câmera de segurança grava o Sandero passando a 40 km/h na frente de um posto de combustíveis, segundo o laudo pericial. E, na sequência, surge o carro de luxo, a 156,4 km/h. O limite mínimo para via é de 20 km/h e o máximo é de 50 km/h.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)