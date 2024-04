Amigo afirma que motorista do Porsche estava sob efeito de álcool antes de acidente fatal

Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo do motorista do Porsche envolvido em um acidente que matou um motorista de aplicativo na Zona Leste de São Paulo, foi interrogado pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (11/04) no Hospital São Luiz Anália Franco, onde está internado.

José Roberto Lourenço, advogado de Marcus, afirmou que seu cliente relatou aos policiais que Fernando Sastre havia consumido álcool antes do acidente. O depoimento durou cerca de 30 minutos.

De acordo com Lourenço, Marcus disse que ele e Fernando estavam em um restaurante, onde consumiram bebidas alcoólicas. Depois disso, eles foram para uma casa de pôquer, onde permaneceram em mesas separadas. Marcus não conseguiu verificar se Fernando continuou bebendo na casa de pôquer. Ao saírem, houve uma discussão, com Marcus observando que seu amigo parecia um pouco alterado. Sua última lembrança antes do acidente foi de estar no carro com Fernando, que acelerou o veículo.

Marcus sofreu ferimentos graves no acidente e passou por cirurgias. Ele deve receber alta nos próximos dias.

A Polícia Civil foi ao hospital para questionar o estudante de medicina Marcus sobre a condição do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que dirigia o carro de luxo, quanto ao consumo de álcool e alta velocidade antes de colidir com a traseira do Sandero dirigido por Ornaldo da Silva Viana, que faleceu no acidente.