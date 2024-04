Polícia decide prender empresário que dirigia Porsche que causou morte de motorista de Sandero

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 25 anos, teve sua prisão temporária requisitada pela polícia após se apresentar na tarde desta segunda-feira (1º) no 30º DP, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Após colidir seu Porsche em um Renault Sandero e ocasionar a morte de um motorista de aplicativo na madrugada de domingo (31) na avenida Salim Farah Maluf, no mesmo bairro, Sastre fugiu do local do acidente com a ajuda de sua mãe, Daniela Cristina de Medeiros Andrade.

Inicialmente, ela informou aos policiais que o levaria ao hospital, porém, não o fez. Diante disso, o caso foi registrado como fuga de local de acidente, lesão corporal na direção de veículo automotor e homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor.

Entretanto, após prestar depoimento nesta segunda-feira, Sastre foi indiciado sob suspeita de homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local de acidente.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) em nota à Folha, a polícia solicitou a prisão temporária, com duração de 5 a 30 dias.

O delegado assistente Nelson Vinicius Alves, após o depoimento, afirmou aos repórteres que o empresário foi indiciado por homicídio com dolo eventual, destacando que "ele usou o carro como arma".

Alves mencionou ter aguardado até o fim da tarde para requerer a prisão temporária ao plantão do Judiciário, que já estaria analisando o caso para autorizar, evitando assim possíveis atrasos caso fosse pedido diretamente ao tribunal.

A SSP informou ainda que a Corregedoria da Polícia Militar está investigando o procedimento dos policiais que atenderam à ocorrência na madrugada de domingo, os quais liberaram Fernando Sastre de Andrade Filho para ir ao hospital com sua mãe. A demora em comunicar o acidente à delegacia também está sob análise.