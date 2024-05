Inundação no RS: Número de mortos sobe para 75; Lula e ministros visitam regiões afetadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no final da manhã deste domingo (05.05), no estado do Rio Grande do Sul, que vem sendo castigado pelas fortes chuvas da última semana. O número de mortos pelos temporais subiu para 75. Há ainda 103 pessoas desaparecidas. Dos 497 municípios gaúchos, 332 foram afetados pelas inundações.

Lula chegou ao Rio Grande do Sul acompanhado da primeira-dama Janja de ministros, entre eles o titular do Ministério das Cidades, Jarder Filho.

A comitiva contava ainda com os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Mucio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais).

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), além dos ministros Edson Fachin (STF) e Bruno Dantas (presidente do Tribunal de Contas da União), também estão no Rio Grande do Sul.

"Todos os poderes e níveis de governo trabalhando unidos neste momento de emergência. Seguiremos trabalhando juntos pela recuperação das regiões afetadas pelas fortes chuvas", afirmou o presidente Lula.