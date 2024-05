Inundação no RS: mais de 10 mil pessoas foram resgatadas, segundo governo do estado

Em um cenário de caos, mais de 10 mil pessoas já foram resgatadas no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram o estado e provocaram enchentes, de acordo com o governo. No entanto, ainda há moradores ilhados em diferentes partes do território.

Dezenas de pessoas foram resgatadas de bairros mais distantes de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e há um vai e vem incessante de barcos e de motos aquáticas. Em alguns pontos da cidade, moradores esperam pelo resgate no telhado das casas.

Até o Hospital de Pronto Socorro foi evacuado e pacientes foram transferidos de helicóptero para outras unidades. A Prefeitura determinou a saída imediata dos moradores de bairros inteiros. Eles tentavam deixar o local como podiam.

"A gente perdeu tudo, tudo...", lamentou a cuidadora de idosos Cleusa Xavier. Para o vendedor Otávio Rech, o que se vê é um desastre: "Várias pessoas ilhadas ainda, alguns corpos até boiando. Algo que a gente nunca viu. É um cenário de guerra", disse.

Tragédia

Portas e casas foram arrastadas pela força da água na região central do estado, na cidade de Toropi. Um casal de idosos estava isolado desde segunda-feira (29) e agora, em segurança, no hospital, eles já conseguem se alimentar.

Um bebê de dois anos também foi resgatado por militares, pelo telhado, em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. Outras quatro pessoas que moravam na mesma casa também foram salvas.

O número de pessoas resgatadas não parou de subir ao longo do dia. Em Porto Alegre, treze abrigos recebem os moradores que precisaram sair de casa. Ginásios, teatros, clubes, escolas e até igrejas abriram as portas para os desalojados.