Inundação no RS: Lula volta ao Rio Grande do Sul neste domingo para monitorar estragos das chuvas

Neste domingo (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornará ao Rio Grande do Sul para acompanhar a situação do estado, que foi assolado por fortes chuvas nesta semana e enfrenta uma calamidade. Ele visitará Porto Alegre, conforme anúncio feito pelo ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, em sua rede social. Ainda não há horário confirmado para a chegada do presidente. Confira:

🚨 IMPORTANTE: Presidente @LulaOficial volta ao Rio Grande do Sul amanhã. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho de resgates e apoio ao povo gaúcho nesse momento tão difícil. Foco total do governo federal no RS! #ForçaRS pic.twitter.com/OJy2kN9M6x — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 4, 2024

O governo estadual decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal, ainda na quinta-feira (2), quando o presidente Lula já havia visitado a região central do estado, na cidade de Santa Maria. RS contabiliza mais de 50 mortos por conta das chuvas e das cheias dos rios, além de mais de 40 mil pessoas fora de casa.

Segundo Pimenta, neste domingo, o presidente deve ir a Porto Alegre acompanhado de nove ministros, entre os quais, Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e José Múcio (Defesa).

Neste sábado (4), o ministro Pimenta e o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foram para a capital gaúcha instalar uma sala de monitoramento da situação no estado. O governo federal também tem uma sala de situação em Brasília, no Planalto.