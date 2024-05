Papa Francisco faz oração pelos desabrigados e vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul

O Papa Francisco manifestou sua solidariedade, na manhã deste domingo (05/05), aos afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, durante as orações de Regina Caeli, no Vaticano. O Pontífice pediu que os fiéis dirigissem pedidos de misericórdia aos atingidos pelas inundações e vítimas.

“Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos, conforte os familiares e aqueles que tiveram que abandonar suas casas”, disse o Papa. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo Ministro das Cidades, Jader Filho. Assista:

O novo boletim divulgado às 9h deste domingo (05/05) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirma que o número de mortes subiu para 66, em razão dos temporais que atingem o estado. Outros seis casos já confirmados estão sendo investigados para verificar se tem relação com a tragédia.

Além dos mortos, há 101 desaparecidos e 155 pessoas feridas. A Defesa Civil soma 95,7 mil pessoas fora de casa, sendo 15,1 mil em abrigos e 80,5 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 332 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 707,1 mil pessoas.