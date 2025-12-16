Arquidiocese de SP proíbe padre Júlio Lancellotti de transmitir missas e fazer publicações em redes

A Arquidiocese de São Paulo, com determinação do cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer, proibiu o padre Júlio Lancellotti de transmitir missas ao vivo e fazer publicações em redes sociais. O padre, que atua na paróquia de São Miguel Arcanjo há mais de 40 anos, deve suspender todas as atividades online. O comunicado foi feito no último domingo (14), durante uma das transmissões.

As missas passavam ao vivo pela Rede TVT (TV dos Trabalhadores), também pelo portal ICL e YouTube. Em nota, padre Júlio informou que “as transmissões estão temporariamente suspensas, porém as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente”. Segundo ele, “as redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário” e afirmou que a informação sobre transferência da paróquia é improcedente. “Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo”, finalizou o padre.

A decisão de afastamento ainda não foi oficializada por Dom Odilo Scherer. O padre Júlio Lancelotti é conhecido por dedicação e cuidado a pessoas em situação de rua.