Padre Júlio Lancellotti chega a Belém e sobe escadas da Basílica Santuário de Nazaré de joelhos

Ele veio à capital a convite da Embaixada dos Povos para participar de um encontro espiritual em busca de justiça social e a luta pelo futuro da Amazônia

A imagem em destaque mostra o padre Júlio Lancellotti subindo as escadas da Basílica de Nazaré de joelhos. (Foto: Reprodução | @redegta | Instagram)

O padre Júlio Lancellotti, conhecido por sua atuação em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, está em Belém. Ele foi filmado nesta quarta-feira (17/9) subindo as escadas da Basílica Santuário de Nazaré de joelhos.

Dessa vez, Lancellotti veio à capital a convite da Embaixada dos Povos com a Rede de Trabalho Amazônico (GTA), com apoio do Instituto Pororoka e da 350.org. O religioso vai participar de um encontro espiritual em busca de justiça social e a luta pelo futuro da Amazônia.

No Instagram, a Rede GTA publicou um vídeo do padre Júlio chegando na Basílica. "Todos unidos pela Justiça Climática, que é Justiça para Todos", diz a legenda da publicação. 

