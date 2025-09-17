Padre Júlio Lancellotti chega a Belém e sobe escadas da Basílica Santuário de Nazaré de joelhos

O padre Júlio Lancellotti, conhecido por sua atuação em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, está em Belém. Ele foi filmado nesta quarta-feira (17/9) subindo as escadas da Basílica Santuário de Nazaré de joelhos.

Dessa vez, Lancellotti veio à capital a convite da Embaixada dos Povos com a Rede de Trabalho Amazônico (GTA), com apoio do Instituto Pororoka e da 350.org. O religioso vai participar de um encontro espiritual em busca de justiça social e a luta pelo futuro da Amazônia.

No Instagram, a Rede GTA publicou um vídeo do padre Júlio chegando na Basílica. "Todos unidos pela Justiça Climática, que é Justiça para Todos", diz a legenda da publicação.