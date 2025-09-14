Capa Jornal Amazônia
Padre Júlio Lancellotti visita Belém nesta semana com missa e programação voltada à comunidade

A programação, na quarta-feira (17), será marcada pela celebração de missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Lisboa

O Liberal
fonte

Padre Júlio em Belém ainda em março deste ano (Foto: Dicom DPE - PA)

O padre Júlio Lancellotti, sacerdote por sua atuação em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, estará em Belém nos dias 17 e 18 de setembro para uma série de atividades voltadas à comunidade. A programação, na quarta-feira (17), será marcada pela celebração de missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Lisboa.

A celebração contará com a participação de pessoas em situação de rua, reforçando o trabalho social que Padre Lancellotti realiza há anos em prol da população mais vulnerável. Já na quinta-feira (18), às 16h, o padre participará de uma coletiva de imprensa na Embaixada dos Povos, localizada na Avenida Duque de Caxias. 

O encontro com jornalistas servirá para apresentar suas iniciativas e discutir temas ligados à assistência social e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em março deste ano, o sacerdote esteve em Belém e vinda dele a capital paraense ficou marcada por um gesto: Lancellotti subiu as escadas da Basílica de Nazaré de joelhos. Naquela ocasião, ele esteve na cidade para a "Assembleia na Rua", um evento em conjunto de uma programação da Defensoria Pública do Estado (DPE) focado na capacitação de defensores públicos para a defesa dos direitos humanos.

Quem é o padre Júlio Lancellotti?

O Padre Júlio Lancellotti é um sacerdote, educador e pároco da Igreja São Miguel Arcanjo em São Paulo, conhecido por sua dedicação e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua e de outras minorias. Sua atuação é voltada para garantir a dignidade das pessoas em situação de rua, atuando na Pastoral do Povo de Rua e em ações como o projeto de uma biblioteca para moradores de rua.

Veja a programação do religioso em Belém:

  • 17/09 | 19h - Missa com Padre Júlio Lancellotti, na Igreja Matriz Santo Antônio de Lisboa
  • 18/09 | 17h - Coletiva de imprensa com Padre Júlio na Embaixada dos Povos
