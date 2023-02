Homem é solto após passar quase 30 anos preso injustamente; vídeo

O estadunidense Lamar Johnson, de 50 anos, foi solto na última terça-feira (14) após passar 28 anos preso injustamente. O homem era acusado do assassinato de Marcus Boyd, em 1994, mas sempre afirmou não ter sido o culpado pelo crime. A soltura foi determinada pelo juiz David Masonn, do tribunal de Saint Louis, no Missouri, nos Estados Unidos.

A decisão de Masonn foi tomada após duas testemunhas fornecerem evidências de que Lamar não seria o assassino de Boyd. Na época, a vítima foi morta por dois homens mascarados na varanda da casa de Lamar. O acusado negou estar em casa durante toda a investigação do caso.

O advogado de Lamar, Kim Gardner, trava uma batalha pela liberação do acusado desde o ano passado, após realizar uma investigação em conjunto com a organização sem fins-lucrativos Innocence Project. Veja o momento em que o juiz decide pela soltura de Lamar:

O verdadeiro culpado

O gabinete do Procurador-Geral do Missouri havia pressionado o juiz para que Lamar não fosse liberado, fato que foi criticado pela equipe jurídica do acusado durante a audiência de terça-feira. Apesar disso, o juiz Masonn decidiu pela liberação de Lamar, após a retratação de uma testemunha e a confissão de outro preso que apontou o seu verdadeiro parceiro culpado pelo assassinato: Phil Campbell.

O homem se declarou culpado para receber uma pena reduzida e foi condenado a sete anos de prisão, menos de um terço do tempo que Lamar ficou preso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)